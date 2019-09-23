Россиянки стали позже выходить замуж

Невесты в России «постарели» в среднем на восемь лет. Это данные Росстата. Большая часть россиянок сейчас впервые выходит замуж в возрасте от 25 до 34 лет, хотя несколько лет назад большинство вступало в брак в промежуток от 18 до 24 лет. В то же время возраст первой женитьбы мужчин не изменился и остается между 25 и 34 годами. Кроме того, увеличивается число женщин, выходящих замуж после 35 лет. Одна из причин снижения брачного возраста — отложенные браки. Молодые люди учатся, строят карьеру, стремятся приобрести жилье и пожить в свое удовольствие. Помимо этого, сейчас пары стали всё чаще просто не регистрировать брак.