Отопительный сезон стартовал в Липецке

Глава Липецка Евгения Уваркина подписала постановление о включении отопления для отдельных категорий потребителей. Тепло поступит в объекты социальной сферы по заявкам.

Температурный режим в школах, детских садах, объектах здравоохранения и спорта будут поддерживать в соответствии с санитарными нормами. Включение систем отопления в учреждениях будет производиться по согласованию с энергоснабжающими организациями. Об этом сообщает GOROD48.

В жилых домах отопление начнут включать при наступлении похолодания. Среднесуточная температура воздуха должна быть не выше 8 градусов в течение пяти суток подряд.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Татарстане.