Восемь детских школ искусств Якутии получат по 5 млн рублей

В Республике Саха (Якутия) восемь детских школ искусств получат по 5 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Средства пойдут на новое музыкальное оборудование и методические пособия.

Как отметил директор ресурсно-проектного центра министерства культуры и духовного развития республики Михаил Донской, по 5 млн рублей получат Намская, Нижнеколымская, Майинская, Нерюнгринская, Нюрбинская и Среднеколымская детские школы искусств, а также ДШИ № 1 и 2 Якутска. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА.

По информации агентства, сейчас наблюдаются проблемы по доставке в школы 75 фортепиано.

В Приморском крае до конца 2019 года 12 школ искусств и один колледж получат новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. На эти цели направлено 70 млн рублей.