Режим повышенной готовности ввели в Ульяновске из-за ветра

В Ульяновске ожидается ухудшение погодных условий. В связи с сильным ветром все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 21 м/с. Администрация Ульяновска обратилась к горожанам с просьбой соблюдать осторожность. Пережидать ураган рекомендовано в помещении. Во время нахождения на улице желательно избегать высоких деревьев, обходить рекламные конструкции и линии электропередач. Об этом пишет 1ul.ru.

Городские службы взяли под особый контроль объекты жизнеобеспечения. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение в связи с заморозками. В ближайшие двое суток температура на почве опустится до 1 градуса.