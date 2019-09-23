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Режим повышенной готовности ввели в Ульяновске из-за ветра

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В Ульяновске ожидается ухудшение погодных условий. В связи с сильным ветром все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 21 м/с. Администрация Ульяновска обратилась к горожанам с просьбой соблюдать осторожность. Пережидать ураган рекомендовано в помещении. Во время нахождения на улице желательно избегать высоких деревьев, обходить рекламные конструкции и линии электропередач. Об этом пишет 1ul.ru.

Городские службы взяли под особый контроль объекты жизнеобеспечения. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим.

Ранее сообщалось, что в Курганской области объявили штормовое предупреждение в связи с заморозками. В ближайшие двое суток температура на почве опустится до 1 градуса.

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