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Одна из старейших ГЭС страны разрушается в Челябинской области

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Объект культурного наследия ГЭС «Пороги» разрушается в Саткинском районе Челябинской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. На плотине есть трещины, разрушена часть кладки и настила машинного зала, наблюдаются следы биологического поражения фундамента плавильного цеха, крыша находится в аварийном состоянии, утрачено подъемно-транспортное оборудование эстакады.

Еще несколько лет назад гидроэлектростанция 1910 года на левом берегу реки Большая Сатка считалась старейшей работающей ГЭС России, но с 2017 года комплекс закрыт. Как отмечает 1obl.ru, вопрос финансирования капитального ремонта «Порогов» из областного и федерального бюджетов рассмотрят в 2020 году.

«В рамках контракта 2019 года были предусмотрены работы по замене деревянного напольного покрытия на просечные листы из оцинкованной стали, установление 3D-ограждения с колючей проволокой при входе на плотину и его покраску. Подрядчик был объявлен, но на данный момент он еще не приступил к выполнению своих подрядных обязательств», — прокомментировал сайту bfm74 Виталий Шевалдин, заместитель главы Саткинского муниципального района.

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