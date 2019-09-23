Прямой эфир

Купол с крестом установят на старообрядческом храме в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре реконструируют старообрядческую церковь, которая была построена в начале XX века. Установку купола с крестом будет сопровождать молебен.

Казанский кафедральный собор был построен в 1915 году. Спустя 14 лет церковь принудительно закрыли, а позже в здании расположился клуб станкостроительного завода. Купола и часть колокольни в тот период снесли. В 2005 году храм вернули Православной старообрядческой общине, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «Самарскую газету».

На текущий момент используется только восточный придел собора. Историческая часть храма будет восстановлена к 2022 году. 24 сентября в церкви планируют установить купол с крестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Церковь ансамбля «Усадьбы «Караул» реставрируют под Тамбовом
Новый храм начали строить в Барнауле

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019