Купол с крестом установят на старообрядческом храме в Самаре

В Самаре реконструируют старообрядческую церковь, которая была построена в начале XX века. Установку купола с крестом будет сопровождать молебен.

Казанский кафедральный собор был построен в 1915 году. Спустя 14 лет церковь принудительно закрыли, а позже в здании расположился клуб станкостроительного завода. Купола и часть колокольни в тот период снесли. В 2005 году храм вернули Православной старообрядческой общине, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «Самарскую газету».

На текущий момент используется только восточный придел собора. Историческая часть храма будет восстановлена к 2022 году. 24 сентября в церкви планируют установить купол с крестом.