Часть памятника архитектуры выставили на продажу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге выставлено на продажу одно из строений памятника архитектуры «Мельница Борчанинова-Первушина». Здание площадью 1146 кв. м расположено внутри квартала — между строящимся жилым домом и мельницей, сообщает N1.

В объявлении говорится, что объект стоимостью 97 млн рублей полностью приспособлен под фитнес-центр, отмечает TagilCity.ru. Ранее планировалось, что саму мельницу в будущем реконструируют и там появится элитное жилье.

Как стало известно 17 сентября, на территории Зеленой рощи в Екатеринбурге археологи выявили старинное монастырское кладбище. Для сохранения объекта потребуется изменение плана реконструкции парка.