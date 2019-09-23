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Штормовое предупреждение объявили в Курганской области

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Заморозки ожидаются на территории Курганской области в течение двух дней. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются по ночам 24 и 25 сентября. Температура воздуха и почвы опустится до -2 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Холодная погода сохранится в течение недели. К 26 сентября ночные температуры могут опуститься до -5 градусов.

Синоптики сообщают, что скорость ветра в ближайшие дни будет достигать 17 м/с.

Ранее в соседней Свердловской области выпал снег.

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