Штормовое предупреждение объявили в Курганской области

Заморозки ожидаются на территории Курганской области в течение двух дней. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Согласно прогнозам, заморозки ожидаются по ночам 24 и 25 сентября. Температура воздуха и почвы опустится до -2 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Холодная погода сохранится в течение недели. К 26 сентября ночные температуры могут опуститься до -5 градусов.

Синоптики сообщают, что скорость ветра в ближайшие дни будет достигать 17 м/с.

Ранее в соседней Свердловской области выпал снег.