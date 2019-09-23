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Жители Калуги голосуют за новый логотип аэропорта

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Общественное голосование по выбору нового логотипа международного аэропорта Калуга началось на сайте «Активный калужанин» сегодня, 23 сентября. Жителям предлагается выбрать один из нескольких вариантов, предложенных агентством Oxygen из Санкт-Петербурга.

Основная идея подхода к визуальной составляющей аэропорта — любовь к небу как символу чего-то непостижимого и влекущего. Идея Константина Циолковского о единстве Человека и Космоса позволяет взглянуть на аэропорт как на центр воздушной системы, вокруг которой вращаются миллионы маршрутов.

Как отмечает газета «Весть», в основе логотипа лежит форма солнечной системы, которая отражает множество путей авиасообщения. Аэропорт Калуга — центр этой системы.

По итогам голосования в рамках конкурса «Великие имена России» калужскому аэропорту присвоили имя основоположника космонавтики Константина Циолковского. Сейчас его имя и образ внедряются в визуальный образ аэрогавани.

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