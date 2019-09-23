Жители Калуги голосуют за новый логотип аэропорта

Общественное голосование по выбору нового логотипа международного аэропорта Калуга началось на сайте «Активный калужанин» сегодня, 23 сентября. Жителям предлагается выбрать один из нескольких вариантов, предложенных агентством Oxygen из Санкт-Петербурга.

Основная идея подхода к визуальной составляющей аэропорта — любовь к небу как символу чего-то непостижимого и влекущего. Идея Константина Циолковского о единстве Человека и Космоса позволяет взглянуть на аэропорт как на центр воздушной системы, вокруг которой вращаются миллионы маршрутов.

Как отмечает газета «Весть», в основе логотипа лежит форма солнечной системы, которая отражает множество путей авиасообщения. Аэропорт Калуга — центр этой системы.

По итогам голосования в рамках конкурса «Великие имена России» калужскому аэропорту присвоили имя основоположника космонавтики Константина Циолковского. Сейчас его имя и образ внедряются в визуальный образ аэрогавани.