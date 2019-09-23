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Зеленский подписал закон об импичменте

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регламентирующий процедуру импичмента главы государства. Об этом сообщила Верховная рада.

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10 сентября закон был принят радой.

Как сообщает телеканал «112», в новый закон перенесены прежние регламентные нормы импичмента, но убраны ссылки на закон о временных следственных и специальных комиссиях Верховной рады, который был признан неконституционным.

В документе указано, что импичмент может быть объявлен исключительно в случае совершения главой государства госизмены или другого преступления. Основанием для запуска процедуры служит письменное представление, подписанное большинством народных депутатов (226 человек).

Парламент должен принять решение относительно инициирования импичмента и внесения его в повестку работы рады голосованием. После этого создается временная следственная комиссия, включающая депутатов, спецпрокурора и специальных следователей. Она после расследования проверяет обоснованность доказательств, а также готовит предложения о проекте постановления рады об обвинениях в адрес главы государства.

Решение об обвинении принимается тайным голосованием бюллетенями отдельно по каждому пункту обвинений. В случае принятия постановления парламент обращается в Верховный суд для получения выводов по обвинениям и в Конституционный суд относительно конституционности процедуры.

Постановление считается принятым, если оно набрало не менее трех четвертей голосов от конституционного состава парламента. Если этого не произошло, спикер парламента приносит извинения президенту от имени всего законодательного органа.

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