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Власти Башкирии срочно готовят республику к уборке снега

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В Башкирии началась подготовка к зимнему сезону. Приступить к ней максимум в течение двух недель поручил руководитель региона Радий Хабиров.

Чиновникам необходимо уже в конце октября – начале ноября отчитаться о готовности к уборке дорог и территорий от снега. В частности, они должны доложить о наличии уборочной техники.

Особое внимание, по словам Хабирова, необходимо обратить на столицу республики.

«Население Уфы в некотором смысле ранено этой историей, потому что были периоды, когда снег плохо убирался, и люди очень эмоционально это воспринимали», — цитирует главу Башкирии ИА «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что из республиканского бюджета выделено 4 млн рублей на устранение последствий урагана, который обрушился на Башкирию 19 сентября.

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