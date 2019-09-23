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Жители Симферополя высадят семейные деревья в Детском парке

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Акция «Семейное дерево» пройдет в Детском парке Симферополя. В ее рамках крымчане смогут высадить свои «семейные» деревья.

По словам директора парка Антона Якулевича, которые приводит ИА «Крым-информ», к ним не раз обращались жители города с просьбой разрешить им сделать подарок, символизирующий их любовь к парку крымской столицы. Большинство предлагало посадить дерево, привезенное из своего сада.

Позже для этого нашли подходящее место — сразу у центрального входа в парк. Первым там появился грецкий орех.

В администрации учреждения уверены, что подобные акции наиболее полезны для детей, поскольку побуждают бережнее относиться к природе. Кроме того, они оставляют ощущение, что любимое место стало еще лучше и красивее.

Массовая высадка деревьев запланирована на конец октября. Ее участников попросили запастись саженцами каштана, платана, липы или вяза.

Ранее сообщалось, что Симферополь вошел в число городов, из которых молодежь не стремится уезжать.

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