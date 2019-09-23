МИД уличил Запад в противодействии интеграции на территории СНГ

Страны Запада противодействуют интеграции на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

По словам дипломата, давление на Россию усиливается. «Мы четко видим, что наши недруги усиливают давление на наше государство, происходит противодействие коллективного Запада интеграционным процессам на пространстве СНГ, подтачивается экономическая безопасность, размываются наши общие ценности, расшатываются устои, происходит их подмена, навязывается зависимость от западных государств», — цитирует в понедельник, 23 сентября, Панкина ТАСС.

18 сентября сообщалось, что программа интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами обеих стран до 8 декабря.

На встрече в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал экономическое объединение государств с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет истерику со стороны западных стран.