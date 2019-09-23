Россияне вернутся домой из плена камерунских пиратов

Россияне, попавшие в плен камерунских пиратов, вернутся сегодня домой. Эту информацию подтвердили российские дипломаты. Здоровью моряков, несмотря на то что они пробыли в заложниках больше месяца, ничто не угрожает. Сейчас они находятся в Германии. В середине августа пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее немецкой компании, и похитили экипаж, в числе которого и находились трое россиян. За них требовали выкуп. Расследование дела контролирует Интерпол, наши моряки проходят как свидетели.