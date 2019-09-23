Енотокафе открыли в Новосибирске

В центре Новосибирска появилось первое в городе енотокафе. Там пока живут четыре животных, возраст каждого — не более полугода. Все они ручные, посетители могут играть и общаться с ними.

По словам владельцев кафе, заведение заработало недавно, но заявок на посещение уже более 2 тыс. Очередь сформирована на несколько недель вперед, пишет vn.ru. В кафе нет ни еды, ни больших столов. В нем только можно попить чай и пообщаться с животными.

Все еноты прибыли из питомника Краснодара. Выведены в девятом поколении для человека. Однако хозяева заведения просят не приводить в енотокафе детей младше 12 лет, а общение с животными ограничивают 30 минутами.

13 сентября сообщалось, что пользователей Сети покорил енот из Кемерово по кличке Тема, который любит ползать на животе.