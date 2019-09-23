Прямой эфир

Подозреваемого в убийстве подруги студента взяли под стражу в Саратове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове заключили под стражу 18-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Как выяснило следствие, в июне 2019 года юноша одолжил девушке, с которой был знаком с детства и которая жила в соседнем подъезде, 2,3 тыс. рублей. Спустя время он стал требовать вернуть ему долг.

Вечером 20 сентября он подкараулил девушку в подъезде и нанес ей 50 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Молодого человека задержали, когда он шел по улице в окровавленной одежде.

Подозреваемый, который является студентом Саратовской государственной юридической академии, уже полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного преступления. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и заключил студента под стражу, пишет ИА «Взгляд-инфо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арестован обвиняемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске
В Киеве мужчина связал и убил дочь из-за замечания

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019