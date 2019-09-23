Подозреваемого в убийстве подруги студента взяли под стражу в Саратове

В Саратове заключили под стражу 18-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Как выяснило следствие, в июне 2019 года юноша одолжил девушке, с которой был знаком с детства и которая жила в соседнем подъезде, 2,3 тыс. рублей. Спустя время он стал требовать вернуть ему долг.

Вечером 20 сентября он подкараулил девушку в подъезде и нанес ей 50 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Молодого человека задержали, когда он шел по улице в окровавленной одежде.

Подозреваемый, который является студентом Саратовской государственной юридической академии, уже полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах совершенного преступления. Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и заключил студента под стражу, пишет ИА «Взгляд-инфо».