Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ведомства, авария произошла на 250-м км трассы Киев–Чоп, столкнулись грузовик и автобус. «По предварительной информации, 66-летний водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо», — говорится в сообщении на сайте полиции в понедельник, 23 сентября.

Всего в салоне находились 49 пассажиров, во время ремонта часть людей вышла на обочину. В этот момент в автобус врезался грузовик DAF.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

В августе в Житомирской области Украины 24 человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса.