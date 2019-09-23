Прямой эфир

Девять человек погибли в ДТП в Житомирской области Украины

0
Фото: Национальная полиция
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Девять человек погибли и 10 попали в больницы в результате ДТП в Житомирской области Украины. Об этом сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции в регионе.

С ребенком не гони: лихачам с детьми подрисуют штрафы
Менее надежные, чем автокресла, детские бустеры набирают спрос в России

По данным ведомства, авария произошла на 250-м км трассы Киев–Чоп, столкнулись грузовик и автобус. «По предварительной информации, 66-летний водитель остановил автобус на обочине, чтобы заменить колесо», — говорится в сообщении на сайте полиции в понедельник, 23 сентября.

Всего в салоне находились 49 пассажиров, во время ремонта часть людей вышла на обочину. В этот момент в автобус врезался грузовик DAF.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.

В августе в Житомирской области Украины 24 человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП на Украине пострадали более 10 детей
На Украине автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019