Жители Сыктывкара жалуются на опасные старые деревья в городе

Жители Сыктывкара пожаловались на опасные деревья в городе, которые могут в любой момент обрушиться на автомобили и привести к травмам прохожих. Власти обещают решить эту проблему до весны 2020 года.

Так, об одном таком тополе во дворе многоквартирного дома по улице Пушкина жители рассказали на портале проекта «Активный регион». Жители ждут спила с мая. Ветка упала на машину и чудом не зацепила проходящих мимо людей.

В жалобе говорится, что, по заверениям представителей администрации, работы по обрезке тополей внесены в план мероприятий на этот год. Однако проблема так и не решена.

В управлении ЖКХ Сыктывкара ИА «Комиинформ» пообещали выполнить работы в период с 1 октября 2019 года по 1 мая 2020 года. В рамках выделенных из бюджета на эти цели средств и в соответствии с постановлением администрации.

17 сентября сообщалось, что житель Сыктывкара, внесенный в список детей-сирот и имеющий право на жилье из муниципального фонда, добился предоставления площади лишь через суд.