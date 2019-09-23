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Россияне стали больше пить воду из-под крана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Доля россиян, пьющих воду из-под крана, выросло с 39% в 2016 году, до 44% в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщило ТАСС в понедельник, 23 сентября.

«Эта вода может быть кипяченая, некипяченая/очищенная, неочищенная. Чаще других воду из-под крана пьют люди в возрасте 60 лет и старше и селяне», — говорится в исследовании.

Отмечается, что эта категория граждан не покупает бутилированную воду.

Еще 31% опрошенных ответили, что пьют воду как из-под крана, так и бутилированную — в зависимости от ситуации. В 2016 году этот показатель составлял 45%.

Доля употребляющих только бутилированную воду не изменилась и составляет 16%. Еще 9% опрошенных затруднились с ответом, избрав вариант «другое».

Уточняется, что 35% опрошенных отметили использование фильтра как главную причину предпочтения водопроводной воды. Это почти в 18 раз больше, чем в 2016 году.

В опросе, проведенном 19 сентября приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

В марте туристическая фирма Globehunters составила рейтинг стран с самой опасной водопроводной водой.

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