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Спортсмен из Улан-Удэ установил новый мировой рекорд

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Фото: youtube.com/RAFAEL KULIEV SKIVCROSS
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Сделав 46 отжиманий от пола на одной левой руке за 30 секунд, спортсмен из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев установил свой второй мировой рекорд. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщила «Российская газета».

«На этом я не останавливаюсь, в моей копилке уже пять рекордов России и два мировых», — заявил силач.

При установлении предыдущего рекорда Кулиев отжался 42 раза.

15 августа стало известно, что десятилетний житель села Герзель-Юрт Гудермесского района Чечни Арби Якубов установил мировой рекорд по отжиманиям от пола. Уточняется, что ребенок отжался 4874 раза за один подход, что стало мировым рекордом среди мальчиков 10 лет.

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