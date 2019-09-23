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Скворцова рассказала в ООН об успехах России в борьбе с туберкулезом

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН рассказала о снижении заболеваемости туберкулезом в РФ.

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По ее словам, за последние десять лет распространенность туберкулеза снизилась почти вдвое. А это значит, что к следующему году Россия может покинуть рейтинг стран с высоким порогом этого опасного заболевания.

«Положительные изменения находятся в постоянном развитии: так, за прошедший период 2019 года смертность дополнительно снизилась более чем на 13 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — цитирует министра ТАСС.

Скворцова отметила, что таких результатов получилось добиться благодаря выполнению региональных планов по борьбе с болезнью. Они включали в себя профилактику, диагностику и эффективное лечение.

«Успешно функционирует федеральный регистр лиц, больных туберкулезом, который в режиме реального времени может представлять данные о каждом больном, прогнозировать эпидемиологическую обстановку», — добавила глава ведомства.

3 августа были названы регионы с наибольшим числом больных туберкулезом россиян. Среди них оказались Республика Тыва и Приморье.

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