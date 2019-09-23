Врач рассказал о методе восстановления носового дыхания

Ведущий оперирующий врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Алексей Аксенов раскрыл детали показательного хирургического вмешательства по восстановлению носового дыхания 65-летнему пациенту, прошедшей 21 сентября в Геленджике.

«Мы провели хирургию полости носа, чтобы обеспечить хорошую проходимость дыхательных путей: очистили пациенту околоносовые пазухи, удалив полипы, и исправили искривление перегородки носа. Все действия выполнены эндоскопически, то есть с минимальными травмами и надрезами. В России такие операции распространены не слишком широко, поэтому так важно обучать хирургов эндоскопии», — рассказал Аксенов.

Операция транслировалась по видеосвязи. Участники конференции «СОГАЗ МЕДИЦИНА» — врачи из Краснодарского края, Тобольска и Санкт-Петербурга — наблюдали за ней в режиме реального времени.

Во всем мире растет число людей, страдающих от храпа и обструктивного апноэ — остановок дыхания во сне. Сейчас подобные проблемы встречаются у 30% взрослого населения и примерно у 10% детей. Синдром обструктивного апноэ сна — состояние, связанное с недостаточным поступлением кислорода в легкие. За ночь человек может просыпаться десятки раз, а поверхностный сон, сопровождающийся громким храпом, приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. Главная опасность этого состояния заключается в том, что оно может привести к внезапной остановке дыхания и смерти.

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