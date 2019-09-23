Прямой эфир

Врач рассказал о методе восстановления носового дыхания

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий оперирующий врач-оториноларинголог Международного медицинского центра «СОГАЗ» Алексей Аксенов раскрыл детали показательного хирургического вмешательства по восстановлению носового дыхания 65-летнему пациенту, прошедшей 21 сентября в Геленджике.

«Мы провели хирургию полости носа, чтобы обеспечить хорошую проходимость дыхательных путей: очистили пациенту околоносовые пазухи, удалив полипы, и исправили искривление перегородки носа. Все действия выполнены эндоскопически, то есть с минимальными травмами и надрезами. В России такие операции распространены не слишком широко, поэтому так важно обучать хирургов эндоскопии», — рассказал Аксенов.

Операция транслировалась по видеосвязи. Участники конференции «СОГАЗ МЕДИЦИНА» — врачи из Краснодарского края, Тобольска и Санкт-Петербурга — наблюдали за ней в режиме реального времени.

Во всем мире растет число людей, страдающих от храпа и обструктивного апноэ — остановок дыхания во сне. Сейчас подобные проблемы встречаются у 30% взрослого населения и примерно у 10% детей. Синдром обструктивного апноэ сна — состояние, связанное с недостаточным поступлением кислорода в легкие. За ночь человек может просыпаться десятки раз, а поверхностный сон, сопровождающийся громким храпом, приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма. Главная опасность этого состояния заключается в том, что оно может привести к внезапной остановке дыхания и смерти.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мирное нёбо: пациента в онлайн-режиме спасли от риска умереть во сне

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российские стоматологи имплантировали протез челюсти за четыре часа
Врачи обсудили восстановление коленных связок в ММЦ СОГАЗ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019