Россияне победами на ЧМ по боксу сделали заявку на победу в Токио

Заявку на серьезные результаты на Олимпиаде-2020 в Токио сделали российские спортсмены на чемпионате мира по боксу, прошедшем в Екатеринбурге.

Первыми среди россиян стали Андрей Замковой (категория до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (91 кг). Третье место среди супертяжей (свыше 91 кг) занял Максим Бабанин.

Отмечается, что домашнее мировое первенство принесло россиянам лучший за 12 лет результат в медальном зачете, после ЧМ-2007 в Чикаго.

«Честно говоря, мы не ожидали этого — стояла цель завоевать две золотые медали. Рад, что мы эту задачу перевыполнили», — заявил «Известиям» Муслим Гаджимагомедов.

Главный тренер сборной Виктор Фархутдинов считает, что россияне добились максимума, и что главное, показали свою готовность к победам на Олимпиаде в Токио.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тон ринга: российские боксеры сделали заявку на победу в Токио