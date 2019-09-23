Врачи «СОГАЗ Медицины» провели уникальную операцию в онлайн-режиме

Под эгидой института группы клиник «СОГАЗ Медицина» состоялась международная конференция «Нарушения дыхания во сне: современные тенденции ЛОР-хирургического лечения». Ведущие отоларингологи из России и Германии обменялись опытом и провели показательные операции.

Одним из таких хирургических вмешательств стала операция, проведенная врачами «СОГАЗ Медицина», теперь 65-летнему пациенту с синдромом обструктивного апноэ сна ничто не угрожает.

Синдром СОАС — опасное заболевание, которое сложно диагностировать, одним из его основных признаков является — храп во время сна. По статистике от храпа страдают около 30% взрослых мужчин и женщин, а также до 10% детей, а ведь большинство людей и не подозревают, что храп является признаком опасного заболевания.

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