Лавров и Помпео проведут встречу в пятницу в штаб-квартире ООН

Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу 27 сентября в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

«Встреча (с Лавровым) запланирована на пятницу на 10:30 в штаб-квартире ООН», — цитирует его агентство.

Встреча состоится на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

11 сентября Лавров сказал, что не намерен гадать, повлияет ли отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по нацбезопасности на отношения Москвы и Вашингтона.