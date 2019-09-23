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Лавров и Помпео проведут встречу в пятницу в штаб-квартире ООН

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу 27 сентября в штаб-квартире ООН. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

«Встреча (с Лавровым) запланирована на пятницу на 10:30 в штаб-квартире ООН», — цитирует его агентство.

Встреча состоится на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

11 сентября Лавров сказал, что не намерен гадать, повлияет ли отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по нацбезопасности на отношения Москвы и Вашингтона.

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