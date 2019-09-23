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Полину Гагарину положили под капельницу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российская певица Полина Гагарина оказалась под капельницей в больнице. Об этом артистка 22 сентября сообщила в Instagram.

Гагарина отметила, что недомогания почувствовала еще 16-го числа, а потом отменила несколько выступлений из-за больного горла. Певица заверила, что активно лечится, и показала в сторис, что находится под капельницей.

Гагарина рассказала, что активно лечится уже второй день. На опубликованном видео она показала подключенную к капельнице руку.

Как отмечает «РИА Новости», артистка также проходит курс иглоукалывания.

«Болеть — не только неприятно, но еще и очень грустно. Невероятно скучаю, но берегу голос», — написала Гагарина.

11 сентября сообщалось, что музыкант Александр Розенбаум успешно прооперирован в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А. Герцена.

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