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В Саратове столкнулись пять автомобилей

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Фото: vk.com/Саратов онлайн
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В Ленинском районе Саратова столкнулись пять автомобилей. Об этом 22 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное управление ГИБДД.

По имеющейся информации, ДТП произошло в районе 3-й Дачной. На дороге столкнулись «Лада Калина», «Лада Приора», BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450.

«Водитель «Калины», предварительно, получил травмы», — сказали в пресс-службе ведомства.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.

20 сентября сообщалось, что в Брянске мотоциклист наехал на 78-летнюю женщину, которая сидела на лавочке возле дома.

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