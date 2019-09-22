Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине

Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее, 22 сентября, Трамп объяснил свои планы отложить выделение военной помощи Украине тем, что страны ЕС должны больше вкладываться в поддержку Киева.

По словам Пушкова, американский лидер в стремлении сэкономить забывает, что Евросоюз несет огромные потери ($80-100 млрд) от антироссийских санкций в отличие от США.

«А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США. А с другой стороны призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется», - написал сенатор в Twitter.

20 сентября палата представителей конгресса США одобрила выделение еще $250 млн на военную помощь Украине. Киеву продолжат оказывать военную помощь в новом финансовом году (стартует 1 октября). Если программу не одобрит сенат, то средства Украине прекратят выделять с 30 сентября.