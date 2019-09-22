Прямой эфир

Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Незавершенное дело: борьба с коррупцией на Украине столкнула политические силы США
Избирательная кампания Трампа может повлиять на американские интересы на газовом рынке Украины

Ранее, 22 сентября, Трамп объяснил свои планы отложить выделение военной помощи Украине тем, что страны ЕС должны больше вкладываться в поддержку Киева.

По словам Пушкова, американский лидер в стремлении сэкономить забывает, что Евросоюз несет огромные потери ($80-100 млрд) от антироссийских санкций в отличие от США.

«А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США. А с другой стороны призыв Трампа говорит о невысоком месте Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется», - написал сенатор в Twitter.

20 сентября палата представителей конгресса США одобрила выделение еще $250 млн на военную помощь Украине. Киеву продолжат оказывать военную помощь в новом финансовом году (стартует 1 октября). Если программу не одобрит сенат, то средства Украине прекратят выделять с 30 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В «Слуге народа» заявили о важности Украины для ЕС
Адвокат Трампа рассказал о цели своего визита на Украину

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019