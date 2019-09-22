Две боевые машины упали при десантировании на учениях под Оренбургом
Две боевые машины рухнули во время десантирования из самолетов Ил-64 на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области. Причиной стал отказ парашютных систем, сообщили в Минобороны России. Пострадавших в результате ЧП нет.
Две боевые машины рухнули во время десантирования из самолетов Ил-64 на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области. Причиной стал отказ парашютных систем, сообщили в Минобороны России. Пострадавших в результате ЧП нет.