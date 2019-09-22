Работа мобильного приложения ВТБ восстановлена

Банк ВТБ полностью восстановил работу мобильного приложения после сбоя. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщается на странице финансовой организации в Twitter.

В ВТБ принесли извинения клиентам за доставленные неудобства.

О том, что в работе мобильного приложения банка произошел сбой, стало известно ранее в воскресенье. Сообщалось, что клиенты не могут воспользоваться сервисом ни на сайте, ни через приложение.

По данным «Интерфакса», это были уже вторые по счету неполадки в работе онлайн-сервиса ВТБ за прошедшую неделю. Двумя днями ранее не работало мобильное приложение в течение нескольких часов.