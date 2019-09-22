Мурманский «Кросс нации» собрал более 4 тыс. участников

Более 4 тыс. человек приняли участие «Кроссе нации», который прошел мурманской Долине уюта. В этом году массовый забег посвятили переходу на цифровое телевидение.

На старте участников приветствовал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, сообщает ИА «Би-порт». «Уже 15 лет наша область принимает участие в массовых стартах «Кросса нации». И сегодня мы продолжаем двигаться вперед», — сказал он.

В Мурманске соревновались не только любители, но и профессиональные спортсмены, ветераны спорта, школьники. Дети младше семи лет бегали на дистанции 100 м.