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Московский марафон пробежали 26 тыс. участников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Финишную черту Московского международного марафона пересекли 26 тыс. человек. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы в воскресенье, 22 сентября.

«В этом году на забег официально зарегистрировались 33 тыс. участников из 85 стран. Это рекордный показатель за всё время проведения соревнования. До финиша добрались 26 тыс. бегунов, из них около половины преодолели классическую марафонскую дистанцию (42 км 195 м)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также в программу марафона входила возможность пробежать 10-километровую дистанцию. Для спортсменов с ограниченными возможностями организовали специальный заезд на спортивных колясках и велосипедах с ручным приводом.

На всей дистанции были организованы 15 пунктов питания. Городские власти подготовили для бегунов 24 т фруктов и 130 тыс. л воды.

Ранее стало известно, что первые места Московского международного марафона заняли спортсмены Искандер Ядгаров из Москвы и Марина Ковалева из Омска.

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