В Германии начался фестиваль воздушных змеев

Чем старше дети, тем больше игрушки. Взрослые любители воздушных змеев собираются в немецком Темпельхофе. 80 конструкций — все они высотой в десяток метров. Парят «летающие дома» в 300 м над землей. Чтобы развлечься, сюда уже восьмой год приезжают команды со всей Европы.