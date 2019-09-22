Турнир UFC в Мехико завершился беспорядками
Главный поединок турнира в Мехико закончился на 15 секунде. Яир Родригес попал пальцем в глаз Джереми Стивенсу. Американец из-за травмы не смог продолжить бой.
Болельщики закидали Стивенса бутылками и стаканами. Службе безопасности пришлось эвакуировать бойца из октагона.
Главный поединок турнира в Мехико закончился на 15 секунде. Яир Родригес попал пальцем в глаз Джереми Стивенсу. Американец из-за травмы не смог продолжить бой.
Болельщики закидали Стивенса бутылками и стаканами. Службе безопасности пришлось эвакуировать бойца из октагона.