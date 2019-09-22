Российские гимнастки выиграли восьмое золото на ЧМ в Баку

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира, проходившем в Баку. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что российские спортсменки набрали 29,450 балла. За российскую команду выступали Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачева и Евгения Леванова.

Второе место заняла Япония, бронза досталась сборной Италии.

Днем ранее сообщалось, что гимнастки завоевали золото в групповом многоборье. В результате выступлений с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав сборная РФ набрала 58,700 балла. Серебро также досталось сборной Японии, а третье место получила сборная Болгарии.

Всего в ходе ЧМ в Баку сборная России завоевала восемь из девяти золотых наград. На счету отечественных гимнасток 13 медалей: восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. Второе место в медальном зачете заняла команда Японии (1–2–0), третьей стала сборная Израиля (0–4–2).