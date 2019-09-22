Прямой эфир

Виртуальную Галерею древней живописи Эрмитажа представят во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке с 23 по 29 сентября пройдут IV Дни Эрмитажа. Организаторы подготовили выставки, мастер-классы и презентации. Мероприятия проводятся по инициативе генерального директора музея Михаила Пиотровского при поддержке администрации Приморского края.

Профессиональная программа открывается мастер-классом по реставрации для дальневосточных реставраторов. В этом году он посвящен реставрации произведений графики, сообщает ИА PrimaMedia.

Все желающие смогут погрузиться в «Эрмитаж VR». Впервые будет представлена новая программа — виртуальная модель Галереи истории древней живописи, которая послужила основой для VR-экскурсии. Программа создана Государственным Эрмитажем совместно с CROC VR — разработчиками проектов на основе иммерсивных технологий.

В течение всех Дней Эрмитажа проходит акция «Эрмитаж становится ближе». Для участия нужно собрать шесть наклеек на билетах и посетить одно из мероприятий в каждом направлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Дни Эрмитажа» проходят в Сахалинской области
В Главный штаб Эрмитажа привезут выставку с Венецианской биеннале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019