Виртуальную Галерею древней живописи Эрмитажа представят во Владивостоке

Во Владивостоке с 23 по 29 сентября пройдут IV Дни Эрмитажа. Организаторы подготовили выставки, мастер-классы и презентации. Мероприятия проводятся по инициативе генерального директора музея Михаила Пиотровского при поддержке администрации Приморского края.

Профессиональная программа открывается мастер-классом по реставрации для дальневосточных реставраторов. В этом году он посвящен реставрации произведений графики, сообщает ИА PrimaMedia.

Все желающие смогут погрузиться в «Эрмитаж VR». Впервые будет представлена новая программа — виртуальная модель Галереи истории древней живописи, которая послужила основой для VR-экскурсии. Программа создана Государственным Эрмитажем совместно с CROC VR — разработчиками проектов на основе иммерсивных технологий.

В течение всех Дней Эрмитажа проходит акция «Эрмитаж становится ближе». Для участия нужно собрать шесть наклеек на билетах и посетить одно из мероприятий в каждом направлении.