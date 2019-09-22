Прямой эфир

Все торговые центры проверят во Владивостоке после крупного пожара

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Владивостока совместно с Госпожнадзором готовят внеплановые проверки всех торговых центров города. Причиной такого решения стал пожар в ТЦ «Максим».

Особое внимание планируется уделить местам, где расположены детские игровые зоны и фудкорты, сообщает РИА «Восток-Медиа». ЧП случилось утром 21 сентября. Прокуратура Приморья начала доследственную проверку по установлению причин возгорания, площадь которого превысила 1,5 тыс. кв. м. По счастливой случайности обошлось без жертв, но значительные материальные потери понесли предприниматели.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в районе пожара. Содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ было в пределах допустимых концентраций, отмечает ИА PrimaMedia.

ТЦ «Максим» — один из первых семейных торговых центров во Владивостоке, который открылся в 2003 году. В комплекс входит более 200 магазинов, детский развлекательный центр, семь кафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019