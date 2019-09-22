Все торговые центры проверят во Владивостоке после крупного пожара

Власти Владивостока совместно с Госпожнадзором готовят внеплановые проверки всех торговых центров города. Причиной такого решения стал пожар в ТЦ «Максим».

Особое внимание планируется уделить местам, где расположены детские игровые зоны и фудкорты, сообщает РИА «Восток-Медиа». ЧП случилось утром 21 сентября. Прокуратура Приморья начала доследственную проверку по установлению причин возгорания, площадь которого превысила 1,5 тыс. кв. м. По счастливой случайности обошлось без жертв, но значительные материальные потери понесли предприниматели.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в районе пожара. Содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ было в пределах допустимых концентраций, отмечает ИА PrimaMedia.

ТЦ «Максим» — один из первых семейных торговых центров во Владивостоке, который открылся в 2003 году. В комплекс входит более 200 магазинов, детский развлекательный центр, семь кафе.