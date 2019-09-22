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Возобновлено электроснабжение населенных пунктов в Якутии

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Сотрудники Западных электрических сетей завершили восстановительные работы в районе населенных пунктов Сунтарского района Якутии, где 19 сентября отключился свет из-за шквалистого ветра и мокрого снега. В результате интенсивных мероприятий во все жилые дома и социальные объекты снова поступает электричество.

Энергетики трудились трое суток, несмотря на плохие метеоусловия и большие расстояния, сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». В общей сложности были задействованы 27 человек и восемь единиц техники.

На данный момент потребители в республике не испытывают перебоев с электроснабжением.

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