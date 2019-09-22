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Десять человек погибли в результате ДТП в Центральном Китае

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Zhang Tao
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В городе Сянтань провинции Хунань в центральной части Китая грузовой автомобиль наехал на толпу пешеходов, десять человек погибли, еще 16 получили ранения. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщается на странице Sina News Center в социальной сети Sina Weibo.

Уточняется, что инцидент произошел в 08:40 утра по местному времени (03:40 мск). В настоящее время водителя грузовика задержали, началось расследование. Пострадавшие были госпитализированы.

В конце августа в Китае столкнулись два автомобиля, в результате аварии погибли шесть человек. Инцидент произошел в уезде Хэлань в северном Нинся-Хуэйском автономном районе. Травмы в результате ДТП получили 14 человек. По информации правоохранительных служб, в обеих машинах в момент аварии число пассажиров превышало норму.

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