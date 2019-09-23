«Мои принципы — пас, движение, игра на команду»

В новом сезоне «Локомотив-Кубань» будет тренировать титулованный итальянский специалист Лука Банки. Он выигрывал чемпионат Италии с двумя разными клубами, работал в национальной сборной своей страны, доходил с «Миланом» до четвертьфинала Евролиги, а в прошлом сезоне привел греческий АЕК к победе в Межконтинентальном кубке.

В «Локо» 54-летний тренер постарается вернуть клуб в Евролигу, в которой краснодарцы последний раз участвовали в сезоне-2015/16. О новых вызовах, здоровье Дмитрия Кулагина и мечте поработать в NBA Лука Банки рассказал в интервью «Известиям».

— Летом вы были одним из самых титулованных европейских тренеров на рынке свободных агентов. Вели переговоры с кем-то, кроме «Локомотива»?

— С того момента, как мне поступило предложение от «Локомотива», я больше ни с кем не вступал в переговоры. Мой агент также придерживался мнения, что это лучшее решение для меня и возможность показать себя на самом высоком уровне.

— Тяжело ли проходило общение с боссами «Локо»? Долго не могли договориться о контракте после первого телефонного разговора?

— Первое собеседование с «Локо» было у меня несколько лет назад. Мы тогда обсудили какие-то важные моменты, и я уже понимал, какая философия у краснодарского клуба. К тому же мы вели переговоры с Гинасом Руткаускасом (вице-президентом «Локомотива». — «Известия»), человеком, которого я хорошо знал по совместной работе в «Бамберге». Мы прекрасно друг друга поняли, а после разговора с президентом клуба Андреем Ведищевым у меня отпали все сомнения и я практически моментально дал положительный ответ.

— Получается, вы могли несколько раз оказаться в России. Насколько мне известно, в 2017 году вами серьезно интересовался казанский УНИКС.

— В 2016 году у меня были переговоры со спортивным директором «Локомотива», а в 2017-м со мной связывались представители другого российского клуба. Это произошло по ходу сезона. Но я придерживаюсь политики конфиденциальности и не стал бы озвучивать название этой команды.

— Как ваши родные и друзья восприняли тот факт, что вы переезжаете в Россию?

— Они прекрасно знают, что такое работа и профессия тренера. Они всегда меня поддерживают, вне зависимости от того, в какой стране, в каком городе я окажусь.

— Расскажите о первых впечатлениях от Краснодара?

— Тут неожиданно теплая погода. Многие думают, что в России очень холодно и постоянно идет снег (смеется). Как сказал мне мой друг, Краснодар не похож на другие города и здесь нет холодной зимы. Безусловно, это плюс. Пока я провел в городе несколько дней и не могу сравнить его с родной Италией. Надеюсь, у меня еще будет время получше изучить его.

— Ваш помощник Алессандро Магро работал с вами семь сезонов. Могли бы рассказать историю вашего знакомства?

— Наше сотрудничество началось в «Сиене», когда мы оба были помощниками тренера Симоне Пьяниджани. С тех пор я полностью доверяю Алессандро, считаю его опытным и перспективным специалистом. Этим летом он был свободен от контракта и я был очень счастлив, когда появилась возможность вновь воссоединиться в «Локомотиве».

— С вами на сборы отправилась целая группа еще совсем юных баскетболистов. Сейчас уже можно сказать, что кто-то из них получит шанс закрепиться в основном ростере «Локо»?

— Действительно, на сборах в Словении и Италии мы попробовали многих молодых игроков из нашего молодежного проекта. Я хотел проверить их готовность, посмотреть уверенность в себе на взрослом уровне. Плюс сыграло роль, что мы не могли рассчитывать на ряд основных игроков из-за травм и чемпионата мира в Китае. Я ни в коем случае не строю иллюзий по поводу молодежи уже в этом сезоне, но понимаю, что им надо пробовать силы на высшем уровне. В будущем многие из них станут костяком «Локо».

— Как самочувствие у Дмитрия Кулагина после операции на глазах? Он скоро приступит к полноценным тренировкам?

— Мы помним про его операцию и сейчас не даем ему работать в полном контакте. Потому что могут быть проблемы в случае неудачного стыка. Но не забывайте: он боец, который всегда хочется соревноваться. Поэтому уверен, что он скоро полноценно вернется в строй и будет помогать нам в официальных играх.

— Довольны ли вы усилением «Локо» в этом сезоне?

— У нас хороший набор игроков по именам, но моя главная задача заключается в том, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Все-таки нас ждет два серьезных турнира, где надо постараться избежать поражений.

Если говорить про персоналии, то Апич и Калниетис уже выступали за «Локо» и должны стать связующим звеном между россиянами и легионерами. Также у нас есть пара игроков — Сэм Дэккер и Алан Уильямс, — которые никогда не играли в Европе. Им потребуется время на адаптацию. Надеюсь, процесс не будет долгим.

— Кто из новичков может удивить в новом сезоне? Кто может стать любимцем публики?

— Я бы не стал выделять кого-то конкретно. Хотелось бы, чтобы болельщики полюбили стиль нашей игры, а не только какие-то имена. Ставка будет сделана именно на командную игру.

— Следите ли за усилением конкурентов по Единой лиге?

— Мне кажется, в этом году будет самый интересный и конкурентный сезон в Единой лиге за всю историю. Спор за победу будет ожесточенным. Все топ-клубы, включая ЦСКА, «Химки», «Зенит», УНИКС и «Локо», провели мощную трансферную кампанию. Но и клубы, которые я не назвал, тоже подписали сильных баскетболистов, возможности которых всем известны. Жду очень напряженных игр.

— Вы руководили рядом серьезных европейских клубов в чемпионатах Италии, Германии и Греции, тренировали многих выдающихся игроков, включая Николо Мелли, Кита Лэнгфорда, Маршона Брукса… Назовите топ-3 самых одаренных баскетболистов, выступавших под вашим руководством?

— Я исключу тех ребят, которые еще продолжают карьеру. Начну с Брэда Миллера и Чарли Белла. Это игроки, которые играли вместе со мной, а потом попали в NBA, доказав, что желание и постоянная работа над собой приносят результат. И третий человек — это Конрад Макрей, один из самых талантливых баскетболистов, которых я видел. Он мог перевернуть ход самой сложной игры, заводил любую публику, но трагические события на тренировке привели к тому, что он слишком рано покинул нас.

— В «Милане» вы работали с Дэниэлом Хэкеттом. Ожидали, что он сможет восстановиться после тяжелых травм и стать важным игроком в чемпионском составе ЦСКА?

— Мы начинали с Дэни еще в «Сиене», а также мы пересекались в «Бамберге», поэтому я прекрасно его знаю. Жаль, что травмы приостановили его карьеру, но желание Хэкетта быть полезным коллективу, его самопожертвование рано или поздно привели бы к самым высоким результатам. Рад, что он нашел себя в ЦСКА и стал чемпионом Евролиги.

— Еще хотел поговорить про Алессандро Джентиле — одного из самых талантливых игроков в Европе. Почему его карьера не стала такой яркой, как прогнозировали эксперты?

— Мне сложно тут что-то сказать. Я не так плотно с ним общаюсь. Когда я возглавил «Милан», его выбрали на драфте NBA. Он был в очень хорошей форме, но потом что-то пошло не так. Я очень расстроюсь, если игрок, обладающим прекрасным пониманием игры, отличным баскетбольным телом, не сможет вернуться на пик своего мастерства.

— Есть ли у вас любимый тренер? Человек, чьими идеями вы вдохновляетесь?

— С удовольствием назову Дэвида Блатта. Мы давно знакомы и я ценю его не только как персону на паркете, но и как человека. Он умеет создать вокруг себя правильную атмосферу и собрать людей с необходимыми качествами для достижения результата.

— Есть ли у вас мечта когда-нибудь поработать в NBA?

— Я всегда мечтал об NBA, с самого детства, и если когда-нибудь окажусь там, то это будет вершина моей карьеры. Но я уже долго работаю в Европе, возглавляю сильные клубы и понимаю: надо ценить то, что ты имеешь сейчас. Я хочу вернуться в Евролигу, и будет здорово, если это получится сделать с «Локомотивом».

— Можете рассказать свой главный тренерский принцип? Какую черту вы больше всего цените в игроках?

— Мои тренерские принципы очень простые: пас, движение, игра на команду. Командная игра превыше всего, но без утраты индивидуальности. И мне всегда хочется донести до игроков, что надо жертвовать своими статистическими показателями ради общего дела.