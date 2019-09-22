Водитель влетел в мечеть на северо-востоке Франции

Водитель автомобиля Citroen въехал в здание главной мечети города Кольмар на северо-востоке Франции. Об этом сообщила газета Le Monde в воскресенье, 22 сентября.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 сентября. В здании находилась небольшая группа людей. Отмечается, что из-за действий водителя травмы получил только он сам. Мужчину отвезли в больницу для проведения операции.

🕌🇫🇷SÉCURITÉ - Incident ce samedi soir à la mosquée de #Colmar (Haut-Rhin) après qu’un individu a délibérément foncé en voiture sur l’entrée du bâtiment religieux avant de s’auto-mutiler. Il a été interné en hôpital psychiatrique (Le Point). pic.twitter.com/ErniSCeFkM — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) September 21, 2019

Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, находившегося за рулем машины. Также саперы провели осмотр автомобиля и не нашли в нем взрывных устройств.

Photo de l'attentat de Colmar il ya une heure.

Un blessé à la mosquée

L'auteur s'est auto mutilé après le choc pic.twitter.com/OlyAkSsJjn — Ali Kacebi (@AliPoste) September 21, 2019

Помимо этого стало известно, что водитель автомобиля пройдет проверку у психиатра.

Ранее 6 сентября четыре человека пострадали из-за наезда автомобиля на тротуар в Берлине.