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Водитель влетел в мечеть на северо-востоке Франции

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Фото: twitter.com/Infos Françaises
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Водитель автомобиля Citroen въехал в здание главной мечети города Кольмар на северо-востоке Франции. Об этом сообщила газета Le Monde в воскресенье, 22 сентября.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 сентября. В здании находилась небольшая группа людей. Отмечается, что из-за действий водителя травмы получил только он сам. Мужчину отвезли в больницу для проведения операции.

Полиция в настоящий момент расследует обстоятельства происшествия. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, находившегося за рулем машины. Также саперы провели осмотр автомобиля и не нашли в нем взрывных устройств.

Помимо этого стало известно, что водитель автомобиля пройдет проверку у психиатра.

Ранее 6 сентября четыре человека пострадали из-за наезда автомобиля на тротуар в Берлине.

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