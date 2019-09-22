Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В московских аэропортах в воскресенье, 22 сентября, из-за плохих погодных условий пять рейсов отменили, еще 33 задержали. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание».

Уточняется, что по состоянию на 10:55 мск в аэропорту Внуково — пять рейсов задержали, один отменили, Домодедово — 24 рейса задержали, четыре отменили, Шереметьево — четыре рейса задержали.

По данным Гидрометцентра, в столице 22 сентября ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут кратковременные осадки.

Днем в Москве температура установится на уровне 4–6 градусов тепла, а по области — 2–7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, в Московской области температура может опустится до 0 градусов.

Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 22 м/с.