Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В московских аэропортах в воскресенье, 22 сентября, из-за плохих погодных условий пять рейсов отменили, еще 33 задержали. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание».
Уточняется, что по состоянию на 10:55 мск в аэропорту Внуково — пять рейсов задержали, один отменили, Домодедово — 24 рейса задержали, четыре отменили, Шереметьево — четыре рейса задержали.
По данным Гидрометцентра, в столице 22 сентября ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут кратковременные осадки.
Днем в Москве температура установится на уровне 4–6 градусов тепла, а по области — 2–7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, в Московской области температура может опустится до 0 градусов.
Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 22 м/с.