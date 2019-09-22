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В Красноярске на площади около 1 тыс. кв м загорелся склад

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Фото: РЕН ТВ
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На территории склада в Красноярске возник пожар. Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

«Рокоссовского, 18И. Загорание кровли склада на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет.

Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в здании находятся склады нескольких компаний, занимающихся продажей электротехнического оборудования.

Журналисты также приводят видеозапись инцидента.

21 сентября сообщалось, что во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров. Утром 22 сентября стало известно, что пожар полностью потушили. По предварительным данным, никто не пострадал.

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