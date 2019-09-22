«Скорая помощь» влетела в препятствие на востоке Москвы

Карета «скорой помощи» врезалась в препятствие на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 22 сентября.

ДТП произошло на Федеративном проспекте, на территории городской больницы имени Мухина. По данным ГИБДД, трое человек пострадали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что дедушка-блогер устроил аварию с грузовиком в Дагестане. По словам пенсионера, из-за него перевернулся КамАЗ, а сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.