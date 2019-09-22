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Российский спецназовец сменил профессию и стал мастером по маникюру

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Участник боевых действий в Чечне, капитан запаса Дмитрий Братчиков решил сменить профессию и стал мастером по маникюру и психологом, пишет 22 сентября Sib.fm.

Братчиков закончил Новосибирское военное общевойсковое училище участвовал в боевых действиях и даже попадал под обстрелы.

После перевода на службу в Краснодарский край боец спецподразделения так остался в регионе на постоянной основе, а уйдя в отставку занялся маркетингом, психологией, а также освоил искусство маникюра.

По словам 38-летнего капитана, сначала женщины с опаской относились к такому «брутальному» мастеру, но теперь у него сформировался круг постоянных клиенток, а директор салона очень ценит сотрудника.

Самым сложным на новом поприще мужчина назвал рисование узоров на ногтях, однако и это умение он освоил.

Братчиков отметил, что очень доволен своим выборам и рад бороться со стереотипами.

17 сентября сообщалось, мужчина-учитель с маникюром шокировал родителей школьников в Ростове-на-Дону. Некоторые отметили, что педагог также пользовался тушью и тональным кремом для лица.

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