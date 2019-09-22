Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 22 сентября. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.

Так, в столице ожидается облачная погода, в некоторых районах пройдут кратковременные осадки.

Днем в Москве температура установится на уровне 4–6 градусов тепла, а по области — 2–7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 3–5 градусов, в Московской области температура может опуститься до 0 градусов.

Порывы ветра в некоторых районах могут достигать 22 м/с.

20 сентября сообщили, что в Москве не будет бабьего лета.