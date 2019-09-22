В Италии начали предоставлять парковочные места за молитвы

Итальянский священник Винченцо Де Марио из города Авецанно предложил разрешить парковаться возле церкви за прочтение молитв, пишет The Times.

Таким образом 65-летний падре, воспользовавшись нехваткой парковочных мест в городе, решил привлечь в свою церковь новых прихожан.

Он установил специальный знак, на котором расписаны «расценки» за парковку. Так, за один час стоянки придется 10 раз прочитать «Аве Мария» (молитва «Радуйся, Мария»).

За пять часов — молитву Святого Розария.

Обеспечить себе 15-минутную парковку можно, прочитав «Аве Марию», «Отче наш» и Краткое славословие. Издание отмечает, что предложенные церковью 200 парковочных мест — «подарок божий».

«В церковь ходит всё меньше людей, и мы пытаемся как-то завлечь их обратно», — объяснил Де Марио.

При этом священник отметил, что акция скорее шуточная и за исполнением условий никто, «кроме Господа и Божьей матери», следить не будет.

Ранее сообщалось, что в ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР.