Глава МИД Японии намерен откровенно поговорить с Лавровым о мирном договоре

Проблему заключения мирного договора между Россией и Японией намерен обсудить министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил ТАСС.

«На следующей неделе я встречусь с министром Лавровым. Я намерен провести с ним откровенный обмен мнениями», — заявил Мотэги.

Отмечается, что встреча состоится в Нью-Йорке.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Причиной являются притязания Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды, которые отошли СССР после войны.

В 2018 году Путин и Абэ договорились начать переговоры о подписании мирного соглашения на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года.