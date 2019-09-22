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Японский бизнесмен впечатлился развитием транспортной системы в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бизнесмен из Японии Тэцуя Умэцу впечатлился московской транспортной системой и рассказал об изменениях, которые с ней произошли за последние 10 лет. Об этом сообщило издание JB Press.

По словам мужчины, он переехал в Россию чуть менее месяца назад, однако он до сих пор не перестает удивляться скорости изменений, происходящих в Москве. Умэцу отметил, что в столице благодаря переустройству общественного транспорта и появлению МЦК пассажирам стало удобнее совершать поездки. В Москве, по его словам, прекрасно организованы автобусные полосы, появились новые маршруты, а центр города освободился от личных автомобилей.

«Следующее, что привлекает внимание, — это растущая сеть метро», — сказал он, назвав темпы строительства поразительными.

Он также обратил внимание, что в Москве хорошо обустроена пешеходная зона, а на окраинах города появляется множество перехватывающих парковок.

В заключении бизнесмен выразил мнение, что подобное развитие транспортной инфраструктуры является хорошим примером и делает город весьма перспективным.

Накануне немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе. Он оценил уровень знания английского у жителей Москвы, сам характер россиян, а также их привычки.

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