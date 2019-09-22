В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и ЕС

В партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза (ЕС). Об этом 21 сентября сообщил портал «Главред».

По словам представителя политической силы Ирины Верещук, у Украины есть ценности, которые нужно сохранять, в то время как в Европе они «давно размыты».

Она также заявила, что Украину нельзя сравнивать с другими странами и их культурными особенностями.

«Есть Польша или Венгрия, где более традиционные ценности, когда мы говорим о семье, церкви, религии, о понятии семьи, пола и других, это всё дискуссия», — подчеркнула она.

В марте депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что Европа устала от Украины и «вынуждена тащить ее, как чемодан без ручки». Однако, по его словам, европейские страны всё равно не могут бросить Киев.